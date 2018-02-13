Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. Стороны обменялись обвинениями

Пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Таджикистана обвинил Кыргызстан в последнем инциденте на государственной границе в Баткенской области. В ГПС КР удивились реакции соседей.

Инцидент произошел 8 февраля, когда Таджикистан в одностороннем порядке закрыл пункт пропуска на границе в Ляйлякском районе и остановил пропуск граждан, транспорта и грузов на КПП «Кулунду-автодорожный». Пограничники РТ также закрыли для проезда мост в местности Сай и выставили там пограничные наряды, увеличив число военнослужащих. Жители села построили мост через канал Сада (Гуляндоз) для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы. Через несколько часов границу открыли.

Пресс-центр Погранвойск Таджикистана обвинил в закрытии госграницы кыргызскую сторону.

По его данным, кыргызская сторона в разрез ранее принятых соглашений начала строительство моста. Безопасность строителей обеспечивали около 60-70 военнослужащих пограничного отряда «Исфана» Баткенской области.

Таджикская сторона заявила, что не увеличивала численность военнослужащих, и стремилась переговорами разрешить ситуацию в целях обеспечения безопасности границы и жителей приграничья.

«На одной из таких встреч пограничники Кыргызстана повредили служебную автомашину военнослужащих Таджикистана», — указывается в сообщении пресс-службы Погранвойск РТ.

Руководитель пресс-службы ГПС КР Гульмира Борубаева прокомментировала ИА «24.kg» сообщение так: «Мы удивлены реакцией таджикской стороны на строительство моста через канал Сада, который кыргызская сторона вынуждена была установить. Неоднократные обращения к пограничным представителям Таджикистана о совместном решении вопроса оставались без внимания. А 8 февраля военнослужащие ПВ ГКНБ Таджикистана в нарушение договоренностей пересекли условную линию кыргызско-таджикской государственной границы. В ответ кыргызская сторона предприняла адекватные меры».

Активное вовлечение пограничных и других госструктур обеих стран в разрешение проблем жителей приграничья позволило бы снизить конфликтный потенциал и не допустить обострения ситуации. Гульмира Борубаева

Она добавила: заявления таджикской стороны, что «на одной из погранвстреч, пограничники КР своими провокационными действиями нанесли ущерб, повредив служебную автомашину пограничников Таджикистана», не соответствуют действительности.

«Военнослужащие Таджикистана незаконно перекрыли проезд в местности Сай, в ответ пограничники Кыргызстана без использования техники убрали автомобиль, принадлежащий ПВ ГКНБ РТ, с дороги и освободили проезжую часть. Автомобиль не повредили, о чем свидетельствуют видео, распространенные в Интернете», — сказала Гульмира Борубаева.