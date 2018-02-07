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Общество

В Оше избитый матерью мальчик до сих пор не пришел в себя

В Оше избитый матерью мальчик до сих пор не пришел в себя. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По данному пациенту врачи консультируются с коллегами из Бишкека. Операция мальчику пока не требуется. Он находится под наблюдением медиков и получает соответствующее лечение, но до сих пор в коме. Его кормят через зонд», — сообщили в Минздраве.

Напомним, в Оше 24-летняя женщина избила трехлетнего сына за то, что тот написал в штаны. Она признала, что сорвала на ребенке злость, но не хотела его убивать. В отношении нее возбудили уголовное дело. 
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