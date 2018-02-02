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Общество

В Минобразования отрицают замужество двух школьниц

Информация о том, что две ученицы (8-го и 9-го классов) школы № 5 имени Д.Турдумамбетова во время зимних каникул вышли замуж, не соответствует действительности. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Минобразования со ссылкой на токтогульское районо.

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По их данным, на местах по плану проводятся различные мероприятия по профилактике ранних браков.

Организовываются встречи с родителями и учащимися с участием медработников, где обсуждаются последствия ранних браков. Также в школах проводятся воспитательные часы, круглые столы по этой теме.

Ранее жители района сообщили, что обе школьницы во время зимних каникул вышли замуж и живут с мужьями. А заведующая районо это скрывает.
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