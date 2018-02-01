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Общество

Аудитория WhatsApp достигла 1,5 миллиарда пользователей

Аудитория мессенджера WhatsApp достигла 1,5 миллиарда людей по всему миру. Они отправляют 60 миллиардов сообщений в день. Об этом заявил сегодня исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

В 2014 году, когда компания Facebook приобрела WhatsApp за $19 миллиардов, у мессенджера было всего 450 миллионов активных пользователей в месяц и 315 миллионов активных пользователей в день.

Собственный мессенджер Facebook имеет аудиторию около 1,3 миллиарда пользователей.

Марк Цукерберг отметил, что Instagram и WhatsApp являются наиболее популярными продуктами для обмена «историями» (Stories).

Кроме того, Facebook стал серьезнее относиться к монетизации WhatsApp, запустив отдельный мессенджет для бизнеса. Компания планирует взимать плату с владельцев бизнеса за различные услуги — обслуживание клиентов или инструменты продвижения. Скоро в WhatsApp заработает и система платежей.
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