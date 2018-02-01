Суд не может приступить к рассмотрению дела об убийстве директора медколледжа

Иссык-Кульский областной суд никак не может приступить к рассмотрению уголовного дела об убийстве директора медицинского колледжа Каракола Анарбюбю Апсалиевой.

Как пояснили ИА «24.kg» в канцелярии суда, на процесс не могут доставить подозреваемую. Не хватает конвоиров.

Отметим, первое заседание прошло 26 декабря. Приговор Каракольского городского суда обжаловали гособвинение и представители потерпевших. Следующее слушание должно было состояться 23 января.

16 ноября Каракольский городской суд оправдал Раушан Муканбетову по статье «Убийство», посчитав преступление недоказанным. Суд признал ее виновной только в экономических преступлениях по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

Ей назначили наказание в виде шести лет тюрьмы с лишением права работать на государственной службе три года. У обвиняемой несовершеннолетний ребенок, поэтому суд применил отсрочку исполнения наказания до достижения им 14-летнего возраста.