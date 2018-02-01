Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 февраля температура опустится до −12...-2 градусов, пасмурно. День увеличился до 9 часов 58 минут: восход Солнца в 8.16, заход в 18.14.

Отключение газа

Голубого топлива нет:

— в жилых массивах «Красный Строитель», «Нижняя Ала-Арча», «Керамический»;

— на улицах Андижанской, Логвиненко, Первомайской, Зеленой, Колхозной, Киргизской, Белинского, Коллективной, Аул, Новосельской, МЧК;

— в Аульном переулке.

Люди, которые меняли мир

Родился Абдылда Белеков

В 1928 году (90 лет) в селе Корумду в семье бедняка родился поэт, переводчик, журналист Абдылда Белеков.

С 1946 по 1948 годы — специальный корреспондент газеты «Ысык-Көл правдасы», с 1957 по 1959 годы — работал в редакции журнала «Чалкан», с 1961 по 1972 годы — в редакции журнала «Ала-Too», а с 1973 по 1975 годы — корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты».

В 1954 году издан первый стихотворный сборник «Айкын жол» («Ясный путь»).

Умерла Курманджан датка

1 февраля 1907 года (111 лет назад) в селе Мады, близ Оша, умерла кыргызская государственная и военная деятельница, предводительница и правительница алайских кыргызов с 1832 по 1876 годы Курманджан датка.

Известна как «Алайская царица», «Королева Юга», «Мать нации», «Королева Гор». Имела звание датка (царица) в Кокандском ханстве и Бухарском эмирате.

Она полковник Российской императорской армии (1876). Ее похоронили в Оше рядом с сыном Камчибеком, казненным в 1895 году.

Умер Муратбек Рыскулов

Фото Александра Федорова/Sputnik. Кадр из фильма «Отко таазим»

В 1974-м (44 года назад) во Фрунзе в возрасте 64 лет скончался кыргызский актер театра и кино Муратбек Рыскулов.

Народный артист СССР (1958). С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра. Снимался в кино с 1949-го. Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Памятные даты

Образована Киргизская АССР

1 февраля 1926 года Киргизская автономная область преобразована в Киргизскую АССР в составе РСФСР.

Фрунзе переименовали в Бишкек

Произошло это в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Вскоре после распада Советского Союза Бишкек стал столицей независимого Кыргызстана.

В Кыргызстане открылось первое посольство

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В 1992 году в Кыргызстане появилось первое зарубежное посольство — США. Возглавил его Эдвард Гурвиц, который работал с сентября 1992-го до октября 1994 года. При нем в КР стало активно работать Агентство США по международному развитию (USAID).

При Гурвице (буквально на следующий день после вручения им верительных грамот Аскару Акаеву) Кыргызстан присоединился к Группе Всемирного банка, после чего в республику стали поступать кредитные и грантовые средства под видом помощи.

Всемирный день хиджаба

Хиджаб — один из атрибутов женской одежды в мусульманском мире. Появление в обществе женщины в хиджабе часто встречает неоднозначную реакцию. Кто-то спокойно относится к этому, кто-то удивленно. У некоторых людей появление женщины в хиджабе в общественном месте, на работе или учебном заведении вызывает неприязнь, непонимание, а иногда и протест.

Мысль о проведении Дня хиджаба пришла мусульманке Назме Кхан в 2013 году. Она родилась в Бангладеш, будучи школьницей переехала в Америку. Одноклассники и однокурсники постоянно смеялись над ее хиджабом.

Девушка решила создать сайт, где будут выложены не только уникальные фасоны хиджаба, но посетители смогут рассказывать о своем отношении к исламской одежде, а мусульманки, столкнувшиеся когда-либо с проявлением дискриминации из-за своего платка, получат моральную поддержку.

После получения большого количества сообщений от сестер по всему миру я сразу захотела им помочь. Так и родилась идея Всемирного дня хиджаба. Если я смогу призвать других женщин походить в нашем образе в течение одного дня, возможно, все изменится. Назма Кхан

Масштабная акция была организована с помощью социальных сетей, только в первый год на нее откликнулись женщины из более чем 67 стран.

У кого намечаются тои

18-летие празднует мастер спорта международного класса, рекордсмен Кыргызстана Денис Петрашов.

Фото из архива Федерации плавания КР. Денис Петрашов — чемпион Азии по плаванию

В январе Денис выиграл по два «золота» на двух международных турнирах по плаванию: в Швейцарии и Люксембурге.

Куда сходить

Культура

— В выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова продолжается выставка Виктора Сырнева «Моя одиссея Шелкового пути».

Виктор Сырнев — художник-ювелир, народный художник КР, академик Российской академии художеств — представит часть своей коллекции.

— В «Галерее М» идет выставка «Зимнее настроение».

На выставке представлены живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из войлока, авторские куклы, украшения и многое другое. Планируется ряд мастер-классов с известными художниками и дизайнерами.

— В 12.30 в «Асанбай Центре» начинается выставка Всеволода Демидова.

Всеволод — художник-график, дизайнер, куратор, автор объектов, инсталляций, перфомансов, хэппенингов. Родился в 1964 году в городе Баку, живет в Алматы.

— В 15.00 в Бишкекском хореографическом училище имени Ч.Базарбаева состоится концерт, посвященный 70-летию народной артистки СССР Айсулу Токомбаевой.

Айсулу Асанбековна была партнершей выдающегося артиста балета Чолпонбека Базарбаева. Торжество пройдет при личном участии народной артистки СССР.

— В 19.30 на улице Огонбаева, 93 стартует выставка Вячеслава Столбова «Атмосфера покоя».

На выставке будут представлены пленочные фотографии в отсканированном виде. Большая часть из работ сделана в Индии, меньшая — в Грузии, Азербайджане, Казахстане, Непале. Также пройдет мастер-класс о самостоятельных малобюджетных путешествиях. Автор расскажет о святых местах Индии, об автостопе по Индии, о специфике путешествий там.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Тегеране стартует чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении.

Кыргызстан представляют шесть спортсменов. В рамках подготовки к ЧА они успешно выступили на состязаниях в Казахстане.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, ЦИК — день открытых дверей;

— 9.30, Жогорку Кенеш — заседание;

— 10.00, Отель «Хаятт Ридженси» — первый форум университетов Великобритании и Кыргызстана;

— 10.00, ГКПЭН — презентация руководства для инвесторов в горнодобывающей отрасли;

— 11.00, КНИА «Кабар» — пресс-конференция «IX Благотворительный фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха»»;

— 12.00, отъезд от площади — Сапар Исаков примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза в городе Алматы;

— 15.00, Свердловский районный суд — заседание по делу Александра Кима.

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