В Бишкеке 22 марта днем без осадков, облачно. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 15 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Эльмира Усенова
Родилась 22 марта 1966 года. Заместитель полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области.
Курманбек Исаков
Родился 22 марта 1967 года. Заместитель председателя Государственной пограничной службы КР.
Абдывахап Нурбаев
Родился 22 марта 1970 года в селе Тулейкен Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку СДПК.
Памятные даты
Всемирный день водных ресурсов
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
На сегодняшний день более 600 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.
В развитых странах до 30 процентов запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70 процентов.
Вода необходима не только, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.
22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.
Международный день таксиста
Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.
Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.
Люди, которые меняли мир
Родился военный деятель Геннадий Решетников
Родился 22 марта 1939 года в городе Оше Киргизской ССР. Советский и российский военный деятель, генерал-полковник авиации.
Прошел путь от старшего летчика гвардейского истребительного авиационного полка до командира корпуса ПВО. В 1992-м ему присвоено звание генерал-полковника авиации, в 1995 году — ученая степень кандидата военных наук. Профессор.
После увольнения в запас в 1999-м работал в Общественной палате Тверской области.
Умер 28 августа 2016 года.
Родился кинодраматург Мурза Гапаров
Родился 22 марта 1936 года в селе Нойгут Наукатского района Ошской области. Прозаик, драматург, кинодраматург, народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР.
Автор сборников рассказов и повестей, пьес «Ночь предопределения» (1975), «Шум реки» (1979), «Карлсон нашего дома» (1983) и других. Его произведения впервые стали печататься в середине 1950-х годов. В 1963 году на свет вышла его повесть «Мейман».
Автор сценариев документального фильма «Проспект» (1968), двухчастевого очерка «Слова» (1969), короткометражных художественных картин «Квартирант» (1969), «Это не беда» (1969) Альгимантаса Видугириса. Ему принадлежат сценарии фильмов «Дочь земли» (1974) — рассказ о замечательной труженице колхозных полей, дважды Герое Социалистического Труда Зууракан Кайназаровой, и «Ошские ткачихи» (1973) — об Ошском текстильном комбинате имени 50-летия Октября.
В самой крупной его работе— сценарии полнометражного фильма «Улица» (1972) Геннадия Базарова наиболее полно раскрылось умение драматурга видеть все многообразие жизни, подмечать в людях современного села серьезные социально-психологические перемены и передавать это в лирико-комедийных конфликтах и ситуациях.
Как редактор принимал участие в создании документальных очерков «Кыргызтелефильма» «Куда прилетают лебеди» (1968) и «Золотое руно» (1969).
Умер в 2002 году.