Участников госипотеки принуждают собирать справки повторно, если не нашли жилье

ОАО «Государственная ипотечная компания» выдала 2,5 тысячи кредитов на 2,7 миллиарда сомов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО Бактыбек Шамкеев.

Он напомнил, что компания начала работу в декабре 2015-го, а первый кредит выдали в марте 2016-го. На сегодня в общие списки включено почти 11 тысяч участников программы «Доступное жилье 2015-2020», однако в актуальных списках значится лишь 5,3 тысячи.

Справки действительны в течение года. Поэтому если участник программы за год не нашел себе подходящее жилье, он вынужден заново пройти через жилищную комиссию по тем же процедурам.