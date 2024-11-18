Продукт «Накопительная ипотека» внедряется в Кыргызстане: указ президента

Президент внес изменения в свой Указ «Об утверждении государственной жилищной программы «Менин үйүм» от 17 июля 2024 года № 191.
Документом изменен и дополнен порядок отбора участников государственной жилищной программы «Менин үйүм», что позволит реализовать продукт «Накопительная ипотека», разработанный открытым акционерным обществом «Элдик Банк» совместно с ОАО «Государственная ипотечная компания».
Сумма ипотечного кредита по направлениям жилищного финансирования составляет:
- «Социальная ипотека» — до 4 миллионов сомов;
- «Льготная ипотека» — до 4 миллионов сомов;
- «Доступная ипотека» — до 5 миллионов сомов.
Продукт «Накопительная ипотека» представляет собой комплексный механизм приобретения жилья в рамках государственной жилищной программы «Менин үйүм» с использованием схемы долевого строительства. В его рамках будет не более 20 процентов от стоимости приобретаемого жилья.
Условия предоставления:
- 30 процентов от предварительной стоимости недвижимости вносится на депозит в банк на шесть месяцев;
- 20 процентов от стоимости жилья — банковский кредит под 10 процентов годовых на пять лет;
- преимущество — отсутствие залога;
- остальные 50 процентов — ипотека под 8 процентов годовых на 15 лет.
Этот продукт, реализуемый по механизму «Долевое строительство жилья» в жилищной программе «Менин үйүм», предоставляет участникам возможность приобрести жилье на льготных условиях, с минимальными первоначальными затратами и поддержкой государства, что делает его доступным для широких слоев населения.