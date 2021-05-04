Госипотечная компания завысила стоимость строительства домов в Бишкеке и Нарыне

«Одна из основных проблем, ожидающая Госипотечную компанию в ближайшей перспективе, — риск несвоевременного возврата основного долга по кредитам, выданным из республиканского бюджета», — говорится в отчете Счетной палаты по итогам аудита деятельности ОАО «ГИК» за 2017-2019 годы.

Аудит установил, что компания в целом выполнила поставленные правительством задачи по формированию и внедрению механизма ипотечного кредитования с привлечением финансирования, которое будет способствовать развитию доступного жилья. Выявлены отдельные недоработки и недостатки. Отмечается, что механизмы ипотечного кредитования по отдельным направлениям недоработаны.

«Неравномерная выдача ипотечных кредитов на индивидуальное строительство жилья в регионах страны свидетельствует о недостаточной работе ОАО «ГИК» в регионах по этому направлению. Предусмотренные меры по выделению земельных участков под строительство доступного жилья при содействии органов местного самоуправления не реализованы, несмотря на декларированные намерения со стороны отдельных местных органов власти о выделении земельных участков. База данных о ценах и сделках на рынке жилья в ОАО «ГИК» не создана, это может снизить степень оценки рисков при разработке политики ипотечного кредитования», — подчеркнули в Счетной палате.

В СП поясняют, что срок погашения 3 миллиардов 300 миллионов сомов, выделенных из республиканского бюджета ОАО «ГИК», установлен в 10 лет с даты перечисления средств. В то же время сама Госипотечная компания эти деньги выдала со сроком погашения 15 лет. В результате поступающие с 2023 года ОАО «ГИК» средства не позволяют в полной мере производить погашение по возврату основного долга по кредитам Министерству финансов согласно графикам погашения.

Проведен аудит использования бюджетных средств, выделенных на строительство девятиэтажного 135-квартирного дома в микрорайоне «Тунгуч» в Бишкеке и пятиэтажного 60-квартирного дома в Нарыне. В ходе аудита установлено, что объем и стоимость строительства дома в «Тунгуче» завышены на 413 тысяч 517,6 сома. Эти деньги переведены подрядчиком на счет ОАО «ГИК». При строительстве пятиэтажного 60-квартирного дома в Нарыне объем и стоимость строительных работ завышены на 1 миллион 712 тысяч 786 сомов и вычтены из объема выполненных работ в ходе аудита.