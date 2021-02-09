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Экономика

Ставка по ипотечным кредитам для льготников снизится на 1 процент

Решено снизить на 1 процент ставку по ипотечным кредитам для бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба ГИК.

Отмечается, что решение начнет действовать с 15 февраля 2021 года. В итоге годовые процентные ставки по всем действующим ипотечным кредитам, выданным до 1 ноября 2019 года, будут снижены с 7-9 процентов до 6-8 процентов. Ставка зависит от первоначального взноса заемщика.

«Первые ипотечные кредиты в рамках программы правительства «Доступное жилье» выдавались по ставкам 12-14 процентов годовых. Начиная с 2016 года, проценты по кредитам снижены пять раз. Последние снижения будут шестыми», — подчеркнули в Госипотечной компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182891/
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