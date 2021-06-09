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Власть

Улукбек Марипов озаботился обеспечением кыргызстанцев доступным жильем

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание по обсуждению новой жилищной программы «Мой дом 2021-2026».

Он отметил, что ключевой задачей ипотечной компании является обеспечение максимального количества граждан республики доступным жильем.

«Согласно представленной программе, процентный порог будет снижен до 4 процентов, отсутствует требование первоначального взноса. Это все, несомненно, хорошие условия. Но, прежде чем принять программу, необходимо просчитать все риски, а самое главное — определить источники финансирования», — подчеркнул Улукбек Марипов.

«Обеспечение государственным льготным жильем — важная и социально значимая программа. Однако, раз ипотечная компания берет на себя эти обязательства, надо указать, как и в какие сроки данные обязательства будут исполнены», — сказал он.

В свою очередь председатель правления ОАО «Государственная ипотечная компания» Аида Тологонова рассказала, что ведется работа по развитию механизма арендного жилья с последующим выкупом, привлекаются средства в сектор госипотечного жилищного кредитования путем выпуска и размещения ценных бумаг, а также по привлечению инвестиций в сектор государственного ипотечного жилищного кредитования.

«Госипотечной компании необходимо уходить от образа посредника, надо полностью менять принцип работы организации. Ключевой момент работы должен заключаться в том, чтобы граждане на практике получили возможность приобрести доступное жилье», — отметил Улукбек Марипов.

Он поручил структурным подразделениям администрации президента детально рассмотреть предложенную программу, обратив особое внимание на реализуемость проекта.

«Не надо ставить нереализуемые задачи, все действия должны исходить из реальных возможностей», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197066/
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