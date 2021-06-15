Кухня в полтора метра. Почти все квартиры в доме в Нарыне уже заселены

Квартиры в скандальном доме в Нарыне, построенном Госипотечной компанией, отдали в аренду. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщила председатель Государственной ипотечной компании Аида Тологонова.

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По ее словам, дом в Нарыне принят в эксплуатацию в 2019 году. Сейчас там живут 44 арендатора из 60 квартир. Это связано с тем, что реализовать квартиры там решили в рамках механизма «арендное жилье с последующим выкупом».

«Я смотрела акт приемки этого дома в эксплуатацию. И согласно ему себестоимость одного квадратного метра составила 32 тысячи 42 сома. По сегодняшнему курсу это где-то $400. Заемщикам квартиры выданы по цене с учетом ремонта под ключ. Материалы по этому делу находились у Финполиции. После ее ликвидации они переданы другим правоохранительным органам — МВД и ГКНБ», — рассказала Аида Тологонова.

При этом она отметила, что оставшиеся квартиры будут заселены заемщиками после утверждения новой жилищной программы.