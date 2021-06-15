В Кыргызстане до сих пор не начали выдавать льготные ипотечные кредиты

По льготной ипотеке кредиты пока не выдаются. Об этом сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике сообщила председатель Государственной ипотечной компании Аида Тологонова.

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По ее словам, ГИК ждет утверждения новой жилищной программы. При этом с апреля 2021 года выдаются займы на жилье по линии немецкого банка KfW.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что планы по выдаче займов есть, а денег на это нет. При этом предлагается упростить выдачу госипотеки, убрав первоначальный взнос и снизив проценты по таким кредитам.

«А откуда вы будете брать деньги, если на следующий год у ГИК наступает срок выплаты кредита перед Российско-Кыргызским фондом развития?» — задал вопрос парламентарий.

На это Аида Тологонова ответила, что ГИК предстоят выплаты в государственный бюджет. При этом сейчас ведутся переговоры с Министерством экономики и финансов по этому вопросу. Глава ГИК опровергла сообщения, что у компании нет средств. Она заявила, что на счетах в коммерческих банках есть возвратные средства — около 258 миллионов сомов.

«На 2022 год предусмотрено, что мы должны выплатить 88 миллионов сомов с учетом погашения основной суммы долга и процентов. Мы сейчас ведем переговоры с международными донорами. У нас подготовлены заявки в Исламский банк развития и Азиатский банк развития, Евразийский фонд стабилизации и развития по финансированию ГИК. Кроме того, в республиканском бюджете предусмотрено выделение нам 500 миллионов сомов для выдачи ипотечных кредитов. Министерство экономики и финансов обещает выделить нам эти средства», — рассказала Аида Тологонова.