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Общество

В Кыргызстане запускают новую жилищную программу. Обещают доступное жилье

В Кыргызстане запускают новую жилищную программу «Мой дом — 2021-2026». Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Государственной ипотечной компании Аида Тологонова.

По ее словам, ипотечное кредитование станет доступнее для населения. Для этого внедряют специальные механизмы.

Основные направления программы:

  • повышение доступности ипотечного кредитования путем снижения ставки до 4 процентов годовых, а также развитие механизма арендного жилья с последующим выкупом;
  • привлечение денег в сектор госипотечного жилищного кредитования с помощью выпуска и размещения ценных бумаг;
  • формирование собственного жилищного фонда;
  • работа с международными донорами по вопросам привлечения инвестиций.

Отмечается, что на реализацию новой жилищной программы выделят 30 миллиардов сомов и построят около 800 тысяч квадратных метров жилья.

«Предусматривается также поэтапное снижение конечной процентной ставки по ранее выданным ипотечным кредитам до 4 процентов годовых. В ближайшее время ГИК начнет пересматривать условия сотрудничества с банками-партнерами о передаче портфеля в пользу компании, благодаря чему маржа банков будет исключена. Планируется исключить обязательное требование о первоначальном взносе для приобретения жилья», — сказала Аида Тологонова.

Отметим, что до этого доступное жилье через ГИК могли получать в основном госслужащие и работники бюджетной сферы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195075/
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