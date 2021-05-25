В Кыргызстане запускают новую жилищную программу. Обещают доступное жилье

В Кыргызстане запускают новую жилищную программу «Мой дом — 2021-2026». Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Государственной ипотечной компании Аида Тологонова.

По ее словам, ипотечное кредитование станет доступнее для населения. Для этого внедряют специальные механизмы.

Основные направления программы:

повышение доступности ипотечного кредитования путем снижения ставки до 4 процентов годовых, а также развитие механизма арендного жилья с последующим выкупом;

привлечение денег в сектор госипотечного жилищного кредитования с помощью выпуска и размещения ценных бумаг;

формирование собственного жилищного фонда;

работа с международными донорами по вопросам привлечения инвестиций.

Отмечается, что на реализацию новой жилищной программы выделят 30 миллиардов сомов и построят около 800 тысяч квадратных метров жилья.

«Предусматривается также поэтапное снижение конечной процентной ставки по ранее выданным ипотечным кредитам до 4 процентов годовых. В ближайшее время ГИК начнет пересматривать условия сотрудничества с банками-партнерами о передаче портфеля в пользу компании, благодаря чему маржа банков будет исключена. Планируется исключить обязательное требование о первоначальном взносе для приобретения жилья», — сказала Аида Тологонова.

Отметим, что до этого доступное жилье через ГИК могли получать в основном госслужащие и работники бюджетной сферы.