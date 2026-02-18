Госипотеку сироты не осилят. Депутат призвал строить общежития и служебные дома

«Сироты госипотеку никогда не осилят, государство должно им помочь», — заявил депутат Дастан Бекешев на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша.

Не надо нам фантазировать и направлять их всех в госипотеку, многие ее не осилят. Нужно комплексно рассмотреть этот вопрос. Дастан Бекешев

По его словам, в республике есть определенные подвижки — например, начисление депозитов с детства, однако этого недостаточно для решения жилищной проблемы.

Он добавил, что проблема жилья остро стоит не только для сирот, но и для других уязвимых слоев населения, в том числе для людей с инвалидностью. Основным препятствием является требование о наличии стабильного дохода.

«А что делать тем людям, у которых нет стабильного заработка? Где им жить? Государство должно помочь — давайте строить общежития, служебные дома. Госипотека развивается своим путем, но с каждым днем она все недоступнее из-за роста инфляции», — подчеркнул депутат.

Дастан Бекешев попросил вынести вопрос обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан на отдельное заседание кабмина.