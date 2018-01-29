ОАО «Джалал-Абадэлектро» и «Ошэлектро»: Аварийных отключений электроэнергии нет

Аварийные отключения электроэнергии в Баткенской, Ошской областях и Оше по сетям 10-6 кВ не зафиксированы. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

По их данным, в связи с резким похолоданием значительно повысилось потребление электроэнергии, в среднем на 9 процентов. Оборудование работает в штатном режиме.

По информации пресс-службы ОАО «Джалал-Абадэлектро» в связи с аномальными холодами предприятие работает в усиленном режиме. По области на местах дополнительно созданы оперативные бригады для устранения и предотвращения аварийных отключений.