20:49
-12
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

ОАО «Джалал-Абадэлектро» и «Ошэлектро»: Аварийных отключений электроэнергии нет

Аварийные отключения электроэнергии в Баткенской, Ошской областях и Оше по сетям 10-6 кВ не зафиксированы. Об этом сообщили в ОАО «Ошэлектро».

По их данным, в связи с резким похолоданием значительно повысилось потребление электроэнергии, в среднем на 9 процентов. Оборудование работает в штатном режиме.

По информации пресс-службы ОАО «Джалал-Абадэлектро» в связи с аномальными холодами предприятие работает в усиленном режиме. По области на местах дополнительно созданы оперативные бригады для устранения и предотвращения аварийных отключений.
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Госэкотехинспекция просит развлекательные заведения снизить электропотребление
В Бишкеке еще на двух перекрестках перестали работать светофоры
Аскарбек Шадиев: В Кыргызстане угля и мазута хватит до конца зимы
Детским домам Кыргызстана пересматривают тариф на электричество
Энергетики Бишкека обещают в новогодние праздники не отключать свет
ОАО «Северэлектро» не справляется с устранением поломок
15 декабря: где в регионах Кыргызстана отключат свет
13 декабря: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
10 декабря: где в регионах Кыргызстана отключат свет
9 декабря: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Как пережить аномальные морозы: правила поведения Как пережить аномальные морозы: правила поведения
Бизнес
&laquo;Личный кабинет куратора&raquo; от&nbsp;MegaCom для всех корпоративных абонентов «Личный кабинет куратора» от MegaCom для всех корпоративных абонентов
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте