Авария на ТЭЦ. В Бишкеке могут продлить школьные каникулы

В Бишкеке могут продлить школьные каникулы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в муниципалитете.

Отметим, что из-за сильных морозов с 26 по 30 января в школах по всему Кыргызстану временно приостановили учебный процесс. Возобновить уроки должны 31 января.

Однако с 26 января в столице проблема с отоплением из-за аварии на ТЭЦ. Когда в квартирах появится тепло, чиновники до сих пор не знают.

В связи с этим сегодня рассматривается вопрос продления каникул. «Мы подготовили предписание: возобновить уроки только при восстановлении теплового режима в помещениях. Завтра станет известно об окончательном решении», — отметили ИА «24.kg» в Центре профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.