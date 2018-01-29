Судебное заседание по делу Саляновой отложили из-за холода в зале суда

В Бишкекском городском суде, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой, объявили перерыв. Адвокат подсудимой Чинара Джакупбекова попросила сделать это в связи с тем, что в зале суда очень холодно.

Отметим, участники процесса сидели в помещении в верхней одежде. Судебная коллегия удовлетворила просьбу защиты и объявила четырехчасовой перерыв.

Аиде Саляновой инкриминируют злоупотребление служебным положением. По версии следствия, в 2010 году она, будучи главой Министерства юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Ленинский районный суд счел ее вину полностью доказанной и приговорил ее к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Исполнение приговора отсрочили до момента, когда ее дочери исполнится четырнадцать лет. Сейчас ребенку два года.