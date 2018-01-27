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Общество

Глава ТЭЦ не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан

Глава ТЭЦ Омуркул уулу Нурлан не знает, когда тепло поступит в дома бишкекчан. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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Омуркул уулу Нурлан отметил, что причину аварии не установили до сих пор. Работы по устранению ведутся, но энергетики точное время ликвидации поломки назвать не могут.

Накануне произошла авария на ТЭЦ Бишкека. Энергетики решают, как восстановить подачу тепла в дома бишкекчан. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах.

Представители ТЭЦ сообщили, что на устранение нештатной ситуации понадобится еще 10 часов, и обещали возобновить подачу тепла в дома бишкекчан не раньше 22.00. Причину аварии энергетики не установили до сих пор. В ОАО «Северэлектро» пообещали, что отключений электроэнергии вечером не будет. Однако горожане сообщают об авариях в электросетях.
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