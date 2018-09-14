На ремонт и остекление машинного зала ТЭЦ Бишкека не хватило 77 миллионов сомов

ОАО «Электрические станции» не уложилось в 77,2 миллиона сомов, выделенных на ремонт и остекление машинного зала. На установку оконных блоков надо еще 2,7 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Изначально «Электрические станции» объявляли тендер на ремонт здания главного корпуса котельного цеха и машинного зала на 77,2 миллиона сомов. По двум лотам торги признали несостоявшимися.

С ОсОО «Одамас» заключили договор на ремонт машинного зала и аэрационных фонарей на 15,4 миллиона сомов. Денег не хватило. Закупающая организация намерена заплатить ОсОО «Одамас» еще 2,7 миллиона за остекление в связи с расширением ранее начатых работ.

Напомним, после январской аварии на теплоцентрали бывший директор Нурлан Омуркул уулу рассказал, что неполадки на ТЭЦ можно было устранить за 2-3 часа. Ситуацию усугубило то, что в здании не было ни стекол, ни крыши. Деньги на ремонт не выделялись годами.