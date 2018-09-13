ТЭЦ Бишкека готовят к зиме ускоренными темпами

Оборудование котельного цеха выведено на ремонт на месяц позже установленного срока, но к отопительному сезону цех будет готов к работе. Об этом на коллегии мэрии сообщил начальник столичной ТЭЦ Андрей Воропаев.

По его словам, работы идут в ускоренном темпе. «Опасений, что из-за этого будут проблемы, пока нет.

У нас достаточно резервов, оборудования, включая новые блоки. На ноябрь планируется нагрузка около 250 мегаватт. Для этого достаточно мощностей», — рассказал Андрей Воропаев.

Он отметил, что к 20 сентября в резерв встанут китайские блоки. Сейчас китайцы исправляют свои ошибки и выявленные неисправности.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов спросил, может ли руководство ТЭЦ гарантировать, что больше аварий на станции не случится.

«Это трудно гарантировать, я уже говорил об этом. Буквально завтра ТЭЦ исполняется 57 лет. За все это время такая авария была единственной. Постараемся не допустить», — сказал Андрей Воропаев.