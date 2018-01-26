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Общество

Кыргызский паспорт поднялся в мировом рейтинге: путешествовать с ним стало лучше

Global Passport Power Rank 2018 опубликовал новый рейтинг лучших паспортов для путешествий.

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Лидирующее место, как и в 2017 году, занимает Германия. Правда, количество стран для безвизового въезда с немецким паспортом увеличилось со 158 до 161. Паспорт гражданина Сингапура с первого места опустился на второе: с ним можно посетить 160 стран. Второе место в рейтинге также занимают Дания, Швеция, Финляндия, Италия, Франция, Испания, Южная Корея.

Россия улучшила показатели на две отметки, поднявшись с 42-го на 40-е место. С российским паспортом можно посетить без визы 109 стран. Паспорт гражданина Казахстана остался на прошлогоднем 59-м месте. Для посещения доступно 71 государство. С Казахстаном место в рейтинге делит Беларусь.

Кыргызстан с 71-го места поднялся на 69-е. Обладатели кыргызского паспорта могут беспрепятственно посещать 59 стран. Армянский паспорт занимает в рейтинге эту же строку.
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