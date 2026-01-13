Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек

Абиссинский кот из России по кличке Darlen Fleur Dalmore Black возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года, сообщается на сайте организации.

Победитель набрал более 19,7 тысячи баллов, завоевав титул чемпиона мира. Кот родился 15 июня 2024 года и принадлежит одному из клубов. Всего в списке лучших по итогам 2025 года насчитывается почти 1,5 тысячи участников.

Также в топ-3 попали шотландский вислоухий из Таиланда MelodySharm P-Shark с 18,5 тысячи очков и британский короткошерстный из Беларуси Moki TarLen Luxury с 18,2 тысячи баллов.

Для расчета рейтинга используется список баллов, полученных котами во время участия в выставках в различных странах мира. Всего в список вошли 1 тысяча 496 котов.