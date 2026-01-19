КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения

Согласно мировому рейтингу, Кыргызстан входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По словам замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марата Тагаева, ежегодно в республике выпускается от 80 до 100 картин, снятых как государством, так и частными студиями.

«Согласно мировому рейтингу по производству отечественных фильмов на душу населения, КР входит в пять государств мира. Это говорит о том, что у нас активно развивается кинематография. Также среди стран Центральной Азии наши зрители по просмотру отечественного кино лидируют в регионе. В соседних государствах более 50 процентов зрителей смотрят зарубежные фильмы», — добавил он.

Чиновник отметил, что в 2026 году по инфраструктуре есть амбициозные планы.

«Совместно с Минстроем намерены возвести кинопавильон, проект сейчас разрабатывается. Также намерены построить звукозаписывающую студию Dolby Atmos, чтобы отечественным производителям кино не приходилось ездить за границу для записи звука. У нас это будет обходиться дешевле», — сказал он.