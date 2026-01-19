12:10
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения

Согласно мировому рейтингу, Кыргызстан входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По словам замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марата Тагаева, ежегодно в республике выпускается от 80 до 100 картин, снятых как государством, так и частными студиями.

«Согласно мировому рейтингу по производству отечественных фильмов на душу населения, КР входит в пять государств мира. Это говорит о том, что у нас активно развивается кинематография. Также среди стран Центральной Азии наши зрители по просмотру отечественного кино лидируют в регионе. В соседних государствах более 50 процентов зрителей смотрят зарубежные фильмы», — добавил он.

Чиновник отметил, что в 2026 году по инфраструктуре есть амбициозные планы.

«Совместно с Минстроем намерены возвести кинопавильон, проект сейчас разрабатывается. Также намерены построить звукозаписывающую студию Dolby Atmos, чтобы отечественным производителям кино не приходилось ездить за границу для записи звука. У нас это будет обходиться дешевле», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358360/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кыял»
Самый красивый. Питомец из РФ возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, вечер романсов и классика при свечах
Том Круз попробовал себя в роли оператора. Снял сцену в новых «Звездных войнах»
Горы Тянь-Шаня в Кыргызстане включены в список лучших направлений для туристов
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызский детектив «Унчукпа»
В FIDE составили рейтинг сильнейших шахматных федераций — на каком месте КР
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
12:09
В Караколе проверили соблюдение закона о государственном языке В Караколе проверили соблюдение закона о государственно...
12:04
Депутат пригрозил судом Минкультуры за рекламу табака и алкоголя в фильмах
12:00
Венесуэла, Иран, Гренландия: цели без тормозов. Западные СМИ о курсе Трампа
11:49
В Чили из-за лесных пожаров практически выгорел 50-тысячный город
11:47
КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения