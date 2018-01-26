Кыргызский фильм «Кентавр» вышел в прокат в кинотеатрах Франции

Кыргызский фильм «Кентавр» режиссера Актана Арым Кубата выходит в прокат во Франции. Об этом сообщила продюсер картины Алтынай Койчуманова со ссылкой на французского дистрибьютора Epicentre Films.

По ее данным, фильм покажут в более чем 30 французских кинотеатрах. Планируется также выпуск DVD с лентой. Режиссер сам представляет работу французским зрителям в предпремьерном туре 22-26 января.

Фото Алтынай Койчумановой. Французский кинорежиссер Жерар Кравчик («Такси», «Васаби») и Актан Арым Кубат на показе «Кентавра»

Как отмечается, 6 февраля «Кентавр» приглашен в качестве фильма церемонии закрытия Международного фестиваля азиатского кино в Везуле. Это старейший и крупнейший в Европе фестиваль азиатского кино.