Жалобы, проверки и «чистка»: глава ГКНБ о реформе и проблемах ведомства

Глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков дал развернутые ответы на ключевые вопросы о работе спецслужбы, росте жалоб, злоупотреблениях сотрудников и пересмотре резонансных дел.

По его словам, ведомство не стремится формировать положительный или отрицательный образ в глазах общества. Главная задача — обеспечение национальной безопасности и строгое соблюдение закона.

«Мы не гонимся за рейтингами. Для нас принципиально важно, чтобы каждое решение было законным и обоснованным», — отметил он.

Комментируя случаи злоупотреблений, глава ГКНБ подчеркнул, что такие факты не являются политикой ведомства, а связаны с отдельными сотрудниками. Среди причин он назвал широкий объем полномочий и человеческий фактор.

При этом в ГКНБ, по его словам, идет системная работа по усилению внутреннего контроля и очищению рядов. «Независимо от должности и звания, все будут нести ответственность», — заявил Шабданбеков.

Отдельно он остановился на теме пересмотра уголовных дел, которую в обществе называют «оттепелью». По его словам, это не политическое решение, а результат правового аудита и устранения ошибок следствия.

«Если выявляются процессуальные нарушения или недостаток доказательств, закон требует пересмотра. Это возврат к норме», — подчеркнул он.

Шабданбеков также заявил, что ГКНБ не должен использоваться как инструмент политического преследования. По его словам, такие подходы противоречат задачам спецслужбы.

Говоря о росте жалоб от граждан, глава ведомства отметил, что их количество не всегда отражает реальное положение дел. В ряде случаев, по его словам, жалобы используются фигурантами дел как способ давления на следствие.

Кроме того, он подчеркнул, что в ГКНБ проводится реформа управления: усиливается дисциплина, оптимизируется структура и внедряются более жесткие институциональные механизмы.

В целом, по словам Шабданбекова, курс ведомства направлен на прозрачность, законность и повышение ответственности сотрудников.