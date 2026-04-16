Прожиточный минимум в Кыргызстане достиг 9 тысяч 290 сомов

В первом квартале 2026 года средняя величина прожиточного минимума в Кыргызстане составила 9 тысяч 290,89 сома на душу населения. Об этом сообщил Национальный статистический комитет республики.

По итогам 2025 года, прожиточный минимум составлял 8 тысяч 697 сомов.

Показатели по категориям населения

Трудоспособное население: 10 тысяч 380,31 сома. Для мужчин — 10 тысяч 622,63 сома, для женщин — 10 тысяч 330,85 сома.

Пенсионеры: 8 тысяч 196,2 сома.

Дети: 7 тысяч 921,95 сома. Больше всего средств требуется на содержание подростков от 14 до 17 лет — 9 тысяч 14,33 сома. Для детей от 7 до 14 лет минимум составляет 8 тысяч 192,89 сома, для малышей до 7 лет — 7 тысяч 51,22 сома.

Структура потребительской корзины

Основная доля расходов традиционно приходится на продовольственные товары — 6 тысяч 39,08 сома. В продуктовой корзине самыми затратными статьями остаются:

мясо — 2 тысячи 35,06 сома;

молоко и молочные продукты — 1 тысяча 218,42 сома;

хлебопродукты — 779,91 сома;

фрукты и ягоды — 597,77 сома;

овощи — 397,72 сома.

На покупку непродовольственных товаров в структуре минимума заложили 1 тысячу 486,54 сома. Оплата различных услуг обходится в 1 тысячу 579,45 сома, а налоговые выплаты составляют 185,82 сома.

Где жить дороже и дешевле

Самый высокий прожиточный минимум зафиксировали в Бишкеке — 10 тысяч 969,84 сома (для мужчин трудоспособного возраста) и Джалал-Абадской области — 10 тысяч 578,53 сома.

Наименьшие показатели (для всего населения) — в Иссык-Кульской области, прожиточный минимум там составил 8 тысяч 286,23 сома.