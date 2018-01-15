По договоренности с правительством авиакомпании «Air Manas», «Avia Traffic Company» и «TezJet» приняли решение о снижении стоимости билетов по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Авиабилеты на рейс Бишкек - Ош - Бишкек по цене 2 тысячи 700 сомов в одну сторону будут продаваться при объявлении Министерством чрезвычайных ситуаций штормового предупреждения. Эта стоимость авиабилета на 27 процентов ниже постоянных цен.

В правительстве отмечают, что при штормовом предупреждении на перевале Тоо-Ашуу и других сложных участках автомобильной дороги Бишкек — Ош будут вводиться ограничения для наземного транспорта.

То есть в этот временной период в качестве альтернативного вида транспорта граждане смогут воспользоваться услугами авиакомпаний на льготных условиях.

После снятия штормового предупреждения авиабилеты будут реализовываться в соответствии с утвержденным прейскурантом цен авиакомпаний.

Ранее премьер-министр Сапар Исаков поручил Министерству транспорта и дорог совместно с отечественными авиакомпаниями проработать вопрос снижения цен на внутренние авиарейсы в зимний период.

«Учитывая природно-климатические и географические условия нашей республики, передвижение автомобильного транспорта по автомобильной дороге Бишкек — Ош в зимний период крайне небезопасно. Количество дорожно-транспортных происшествий в зимний период на данной трассе на порядок увеличивается. В целях создания условий для быстрого и безопасного перемещения граждан из города Бишкек в город Ош и обратно, с авиакомпаниями достигнута договоренность о снижении цен на билеты по маршруту Бишкек — Ош — Бишкек при сложных метеоусловиях», — отмечал глава правительства.