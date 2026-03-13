13:38
На севере Кыргызстана резко упала рождаемость детей

На севере Кыргызстана резко упала рождаемость детей. Об этом на совместном заседании двух депутатских групп заявила начальник управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраева.

Так она ответила на вопрос нардепа Жумабека Салымбекова о том, как обстоит ситуация с деторождением в стране.

По словам Нургуль Ибраевой, ранее ежегодно в республике фиксировалось до 150 тысяч родов в год.

«По итогам 2025-го родилось 137 тысяч 982 младенца, что на 2 тысячи меньше, чем в 2024 году. Надо отметить, что с каждым годом отмечается снижение количества родов. Это связано с рядом социальных факторов. Среди них — изменение мировоззрения семей, женщин, которые считают, что сначала надо встать на ноги, а уже потом заводить детей.

Однако если проводить анализ по регионам, можно сказать, что на юге КР родов не стало меньше, а вот на севере их количество резко сократилось», — добавила она.

На вопрос о статистике по младенческой смертности начальник управления ответила, что, согласно анализу, она сократилась в стране на 36 процентов по сравнению с прошлыми годами.
