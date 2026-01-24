11:01
Общество

Жилье в Бишкеке: несмотря на скачки, наблюдается рост цен

Стоимость квартир в Бишкеке в декабре 2025-го выросла на 18,4 процента. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный специалист Государственного агентства по земельным ресурсам Аман Кебеков.

Он отметил, что в среднем цены в прошлом году выросли на 23,8 процента.

По данным специалиста, в прошлом январе средняя стоимость жилья составляла 102 тысячи сомов ($1 тысяча 170), а в декабре — уже 126, 3 тысячи ($1 тысяча 440).

«В первом квартале наблюдался устойчивый рост на 1,4 процента. В апреле темпы снизились на 0,6 процента, в мае дошли до 1,7 процента», — прокомментировал он.

Значительный скачок в сентябре на 11,8 процента Аман Кебеков связал с сезонным фактором. При этом в октябре цены снизились на 9,5 процента, но в декабре снова подскочили — на 18,4 процента.

Несмотря на скачки, наблюдается устойчивая тенденция к росту, резюмировал эксперт.
