Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил у себя в социальных сетях, что в обществе активно обсуждаются реформа автошкол и порядок получения водительских прав, вокруг которых в последние дни возникло множество спекуляций.

По его словам, глава государства Садыр Жапаров в недавнем интервью дал четкие и исчерпывающие разъяснения по данному вопросу, что должно поставить точку в общественных дебатах.

Дайырбек Орунбеков отметил, что ранее представители отдельных частных автошкол распространяли в интернете недостоверную информацию, провоцируя протестные настроения и активное обсуждение в СМИ.

Он также опроверг слухи о том, что стоимость обучения вождению якобы составит 100 или 200 тысяч сомов.

«Официальное решение уже принято — стоимость обучения составляет 19 тысяч сомов, при этом расходы на топливо во время практики оплачивают обучающиеся отдельно. Даже с учетом этих затрат новая система значительно дешевле прежней», — подчеркнул руководитель службы информполитики администрации президента.

По его словам, ранее совокупная стоимость обучения и стажировки в частных автошколах доходила до 35-36 тысяч сомов.

В администрации главы государства напомнили, что реформа направлена на повышение качества подготовки водителей и наведение порядка в системе.