Общество

Кыргызстан опустился на 41-е место в мировом рейтинге цен на бензин

Кыргызстан занял 41-е место в мировом рейтинге средних цен на бензин, опубликованном аналитическим порталом Global Petrol Prices.

Согласно данным рейтинга, средняя стоимость литра бензина в республике составляет $0,935, или около 81,8 сома. За год КР потеряла 13 позиций, что свидетельствует о росте цен на топливо по сравнению с другими странами.

Соседями нашего государства в рейтинге стали Либерия, занявшая 40-е место со средней ценой бензина $0,918 за литр, и Пакистан, расположившийся на 42-й строке, где топливо стоит около $0,94 за литр.

Самые низкие цены на бензин в мире зафиксированы в Ливии — $0,028 за литр. Далее следуют Иран ($0,029) и Венесуэла ($0,035).

На противоположном конце рейтинга находятся страны с самыми дорогими энергоносителями. Лидерами по высокой стоимости бензина стали Израиль ($2,2 за литр), Исландия ($2,3) и специальный административный район Китая Гонконг, где цена достигает $3,7 за литр.

Рейтинг Global Petrol Prices формируется на основе официальных данных и отражает средние цены на топливо в более чем 160 государствах мира.
