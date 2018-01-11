В растительном и сливочном масле станет меньше вредных жиров

В странах ЕАЭС ужесточили требования к содержанию транс-изомеров жирных кислот в продуктах питания. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По их данным, в продуктах переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб, транс-изомеров жирных кислот должно содержаться не более 2 процентов от всего жира в продукте. Это требование установлено техническим регламентом Таможенного союза на масложировую продукцию. Оно вступило в силу 1 января. При этом ранее установленные требования по маркировке такой продукции и информированию потребителей о ее составе не меняются.

Завершилось действие шестилетнего переходного периода, в течение которого бизнес мог адаптироваться к выполнению условий техрегламента.

«Норма относится к таким продуктам, как твердые маргарины, заменители молочного жира, мягкие и жидкие маргарины, жиры специального назначения, а также растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, топленые растительно-сливочные и растительно-жировые смеси. Ранее в них допускалось содержание транс-изомеров жирных кислот от 8 до 20 процентов. Требование не распространяется на продукцию, выпущенную в обращение на территории Евразийского экономического союза до 1 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Транс-изомеры жирных кислот (трансжиры) опасны для здоровья человека. Они являются причиной развития многих заболеваний, самые опасные из которых — ишемическая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет второго типа (инсулиннезависимый), ожирение.