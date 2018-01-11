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Общество

В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России

Турецкая полиция арестовала мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

Имя мужчины не называют, известны только инициалы: В.К.А. По данным источников издания, подозреваемый входит в организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). За связи с ней его уволили с государственной службы.

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Мужчину на некоторое время задержали, но позже освободили. Отмечено, что он пользовался программой ByLock, с помощью которой, по версии турецких властей, члены FETO обмениваются шифрованными сообщениями.

Ранее по подозрению в причастности к убийству российского дипломата в Турции задержали пять человек: трех бывших полицейских, главу издательской группы Guru Medya Хайреддина Айдынбаша и организатора фотовыставки, на которой убили посла, Мустафу Тимура Озкана.

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. На дипломата напали, когда он выступал на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки». Преступление совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали.
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