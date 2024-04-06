Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальную газету республики Resmi Gazete.

«Было решено отменить безвизовый режим для владельцев обычных паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьей 18 закона об иностранцах и международной защите № 6458», — сказано в документе.

Причины решения не называются.

После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), которая взяла на себя ответственность за нападение. Газета Hürriyet сообщала, что среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Кыргызстана Зульфией С.

Таджикистанец должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, кыргызстанка была его помощницей. Оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.