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Общество

Жительница села Тамга не может получить пособие

Жительница села Тамга Джети-Огузского района Ю.К. не может получить пособие по  малообеспеченности. Об этом она сообщила ИА «24.kg».

«Я родила 8 декабря 2017 года. В айыл окмоту говорят, что по новому закону мне суйунчу не положено. Но и детские выплаты не оформляют, ссылаясь на то, что нужно ждать апреля, до которого отложили действие закона», — сказала она.

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В пресс-службе Минтруда и соцразвития отметили, что женщина получала пособие по малообеспеченности несколько лет (в 2013-м, 2014-м). «А после этого не обращалась за помощью. Старый закон, гарантирующий выплату пособий по малообеспеченности, остается в силе. Поэтому нуждающиеся граждане могут собрать необходимые документы и обратиться с заявлением в территориальные органы. Комиссия проверит положение семьи и примет решение о назначении пособий», — пояснили ИА «24.kg» в ведомстве.

Отметим, что суйнучу за рождение ребенка начнут выплачивать с середины февраля.

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