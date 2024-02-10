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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Выплаты для пострадавших в приграничных конфликтах получают 99 человек

Выплаты для пострадавших в приграничных конфликтах получают 99 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве напомнили, что с октября 2023 года размер дополнительных ежемесячных социальных выплат, предусмотренных членам семей погибших и пострадавшим в результате событий, произошедших в Баткенской и Ошской областях в 2021-2022 годах (во время вторжения военных Таджикистана), повышен с 3 тысяч 700 до 5 тысяч 500 сомов.

Напомним, во время вторжения Таджикистана в Кыргызстан 16 сентября 2022-го пострадали 206 человек, погибли 63. В конфликте на границе 28 апреля 2021 года в районе пункта распределения воды «Головной» пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286430/
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