Изолирован. Есть ли угроза жизни Омурбека Текебаева, рассказал Феликс Кулов

Разрешение на свидание с отбывающим уголовное наказание экс-депутатом парламента Омурбеком Текбаевым получил лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов. Он посетил лидера партии «Ата Мекен» в ИК №47.

По словам Феликса Кулова, рассказавшего о встрече журналистам телеканала «Жалбырак ТВ», Омурбек Текебаев фактически изолирован.

Он считает, что такие созданные условия для отбывания наказания, видимо, оправданы.

Феликс Кулов спросил Омурбека Текебаева, почему такие условия. Осужденный объяснил это тем, что, будучи депутатом, он активно вел борьбу в законодательном плане с ОПГ, готовил разные проекты по борьбе с преступностью. И поэтому, видимо, учитывая его такую работу как депутата, руководство ГСИН посчитало, что есть определенная угроза его жизни.

... «Когда они (ГСИН) переговорили с Омурбеком Чиркешовичем, было видимо такое обоюдное решение принято, что он должен находиться все-таки отдельно от остального контингента. Потому что мало ли — вдруг какие-то провокации... Поэтому здесь нельзя осуждать руководство ГСИН, и в то же время мы понимаем, что ограниченная свобода — это все-таки не очень хорошо», — сказал Феликс Кулов.

Ранее Омурбека Текебаева посетила экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов признаны виновными и приговорены к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд применил в отношении Текебаева амнистию. Срок наказания будет сокращен. Ранее сообщалось, что политику придется провести в колонии 4,5 года из назначенных восьми.