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Общество

Дастан Бекешев: Раздача бесплатного угля малоимущим — антиэкологичная мера

Депутат парламента Дастан Бекешев отправил мэрии города Бишкека предложение отказаться от практики раздачи бесплатного угля социально уязвимым жильцам.

Это антиэкологичная мера. Лучше пусть помогают с газификацией и возможным субсидированием цен на газ для тех же бедных жильцов.

Дастан Бекешев
«Да и вообще, надо подумать о стимулирующих мерах по переводу частных домовладений на экологический вид топлива — без всяких штрафов, без принудиловки», — пишет нардеп.
Отметим, что в ноябре 2017 года депутаты Бишкекского горкенеша приняли поправки в постановление «О соцподдержке малоимущих». Согласно этим поправкам, с отопительного сезона 2018/2019 года бесплатное твердое топливо для малоимущих жителей заменят денежной компенсацией.

Размер компенсации будет ежегодно утверждаться мэрией по ценам, определяемым городским управлением антимонопольного регулирования до 30 июня текущего года. Выплачивать деньги планируют с 1 августа до 31 октября текущего года.

Депутат БГК Павел Десятников выступает против данных поправок. «Люди потратят деньги на тои и другие цели, но не на уголь. Причем компенсация будет зависеть от летних цен на уголь, а выдадут деньги к сентябрю, когда цены на топливо вырастут на 30 процентов перед отопительным сезоном. При мэре Усенове уже действовало подобное постановление, и оно провалилось», — сказал он ИА «24.kg».

В последнее время бишкекчане озаботились состоянием воздуха. Часть считает, что причиной загрязнения воздуха в столице является большое количество автотранспорта. Другие уверены, что смог появился из-за работы ТЭЦ Бишкека. Энергетики же заявили, что основной причиной загрязнения воздуха является массовое сжигание угля в частном секторе.
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