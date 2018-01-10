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Общество

Вместимость пляжей Иссык-Куля необходимо пересчитать

Вместимость пляжей Иссык-Куля необходимо пересчитать. Об этом сегодня в ходе видеомоста сообщил эколог Омурбек Элеманов.

По его словам, коренной причиной браконьерства, незаконной вырубки лесов является социально-экономическое состояние населения. «Почему люди идут на вырубку и незаконную ловлю рыбы? Они без работы, им не хватает денег. В первую очередь необходимо улучшить экономическое состояние иссык-кульцев», — отметил Омурбек Элеманов.

Он предложил рассчитать, сколько человек может принять побережье Иссык-Куль без ущерба для экологии. «Данные есть, но они устарели. Емкость меняется от текущего экологического состояния», — сказал Омурбек Элеманов.
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