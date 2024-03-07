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Общество

Каракол победил на конкурсе Top 100 Stories, Green Destinations

На крупнейшей мировой туристической выставке ITB Berlin 2024 Каракол был объявлен победителем в номинации People’s Choice Awards 2024 (Выбор народов мира) международной платформы по устойчивости Green Destinations. Об этом сообщается на сайте конкурса.

В 2023 году город Каракол, демонстрируя свое стремление к устойчивости и инновациям в сфере туризма, отмечен на международной арене, войдя в список топ-100 успешных устойчивых дестинаций в престижном международном конкурсе Green Destinations 2023 года. Этот конкурс собирает наилучшие устойчивые практики дестинаций по всему миру.

Ежегодно на международной туристической выставке ITB Berlin объявляются победители различных номинаций Green Destinations, а также победители двух особых номинаций People’s Choice Award и ITB Earth Award.

По итогам международного онлайн-голосования, в котором приняли участие тысячи людей со всего мира, Каракол победил в номинации People’s Choice Award, набрав 2 тысячи 892 голоса! Победа стала возможной благодаря активной поддержке жителей Кыргызстана и других стран, которые оценили и поддержали усилия Каракола в области устойчивого туризма.

История туристических гидов Каракола, описывающая их труд, любовь к своему делу и стремление обеспечить посетителям незабываемые впечатления круглый год, является символом того, как местное сообщество может вдохновлять и привлекать туристов, придерживаясь при этом принципов устойчивости.

«Этот успех — результат многолетней совместной работы с нашими партнерами в дестинации Каракол. Получение этой важной международной премии подтверждает статус Каракола как одного из устойчиво развивающихся и привлекательных туристических направлений мира, открывая новые возможности для его развития и продвижения на международном уровне», — отметила руководитель Швейцарского проекта WTK Гульнура Джаныбаева

Первый вице-мэр города Каракола Нуржигит Турсунбеков считает, что Каракол показал пример, которому могут следовать другие дестинации в Кыргызстане, стремящиеся к устойчивости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288553/
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