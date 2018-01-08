Кыргызстан вошел в топ-20 туристических направлений 2018 года

Кыргызстан вошел в двадцатку главных туристических направлений 2018 года по версии Passion Passport.

Всего в топ вошло 20 мест, пользующихся большим спросом у туристов. Победителей определяли на основе отзывов путешественников.

Лидируют в рейтинге Фарерские острова. На втором месте расположился Пакистан, а замыкает тройку лидеров Иран. Четвертое и пятое место разделили Сингапур и Лофотенские острова в Норвегии.

Кыргызстан занял восемнадцатое место и оказался единственной в списке страной Центральной Азии. «Это Центральноазиатская страна с яркой культурой и рельефным горным ландшафтом», — указано в описании.

«Несмотря на все проблемы, которые мы наблюдаем в мире, Кыргызстан напомнил мне, что, даже будучи разными, можно мирно жить в одном месте. В этой стране под одним флагом живут русские, кыргызы, узбеки, дунгане и уйгуры», — написал путешественник Пит Ройвонгсурия.

Замыкают список Финляндия и шотландский Эдинбург.

Passion Passport — это сообщество исследователей, фотографов и рассказчиков, чья миссия — вдохновить других на то, чтобы открыть для себя красоту путешествий.