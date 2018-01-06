В США из-за аномальных холодов начался «игуанопад»

В американском штате Флорида из-за аномальных холодов начался «игуанопад». Об этом сообщили американские СМИ.

Как передало издание Russia Tuday, последствия погодной бомбы на восточном побережье США достигли и тропического штата Флорида. Из-за падения температуры до +5 градусов игуаны, которые в изобилии водятся в регионе, стали замерзать и падать с деревьев.

Американцы находят оцепеневших животных в своих садах и парках. Зоологи предупреждают, что ящерицы не мертвы и их лучше не трогать: отогревшись, они могут укусить человека, решившего помочь им.

При этом агентство Reuters отметило, что замерзают не только игуаны, но и водяные черепахи. Эти животные — теплокровные, а потому подобные температуры вводят их в оцепенение. Выжить без помощи людей они не смогут.