Суд Исаева. Все подсудимые выступили с последним словом

В Первомайском районном суде города Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Токмака и депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. Подсудимые Болот Имамадиев, Мирлан Эсенбеков, Каныбек Аблабеков, Алмаз Сейталиев, Бактыбек Асыгалиев и Любовь Чудинова выступили с последним словом кратко и просили оправдать их.

«Дело просто политизировано. Нет ни одного доказательства, подтверждающего вину каждого из нас. Придет время и вы тоже ответите за все. Все, что сделала прокуратура, незаконно. В последующем можно их обвинить в этом, в неправомерных действиях. Это вы вступили сговор и лишили нас наших прав. Вот увидите, сменится политика, и вы ответити за все», — обратился к гособвинителям Канатбек Исаев.

В заключение Канатбек Исаев обратится к судье Абдуразаку Боромбаеву с просьбой вынести справедливое решение.

«При чем тут все обвиняемые? Имамадиев — потому что был моим замом? Эсенбеков при чем? Для галочки? Привлекли бы тогда и следующего начальника МСУ... Чудинову и Сейталиева хотите привлечь, потому что они хотели инвестировать деньги? Если так, то я всю вину беру на себя, судите и приговаривайте меня», — заявил Канатбек Исаев.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбек Аблабеков.