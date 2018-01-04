01:05
-5
USD 68.84
EUR 82.59
RUB 1.20
Общество

Суд Исаева. Все подсудимые выступили с последним словом

В Первомайском районном суде города Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего мэра Токмака и депутата Жогорку Кенеша Канатбека Исаева. Подсудимые Болот Имамадиев, Мирлан Эсенбеков, Каныбек Аблабеков, Алмаз Сейталиев, Бактыбек Асыгалиев и Любовь Чудинова выступили с последним словом кратко и просили оправдать их.

«Дело просто политизировано. Нет ни одного доказательства, подтверждающего вину каждого из нас. Придет время и вы тоже ответите за все. Все, что сделала прокуратура, незаконно. В последующем можно их обвинить в этом, в неправомерных действиях. Это вы вступили сговор и лишили нас наших прав. Вот увидите, сменится политика, и вы ответити за все», — обратился к гособвинителям Канатбек Исаев.

В заключение Канатбек Исаев обратится к судье Абдуразаку Боромбаеву с просьбой вынести справедливое решение.

«При чем тут все обвиняемые? Имамадиев — потому что был моим замом? Эсенбеков при чем? Для галочки? Привлекли бы тогда и следующего начальника МСУ... Чудинову и Сейталиева хотите привлечь, потому что они хотели инвестировать деньги? Если так, то я всю вину беру на себя, судите и приговаривайте меня», — заявил Канатбек Исаев.

Судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых оказались владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбек Аблабеков.
Ссылка:
просмотров: 1140
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев осужден на 12 лет колонии
Суд Исаева. Подсудимый: Я бы такого следователя и в Баткен не назначил
Суд Исаева. Адвокат комментирует фразы следователей в обвинительном заключении
Кто позорит страну —собака в ак калпаке или псевдопатриоты? Мнения разделились
Суд Исаева. Процесс возобновится 4 января
Суд Исаева. Адвокату подсудимого вынесли частное определение
Суд Исаева. Адвокаты не явились на прения
Салянова: Жылдыз Мамбеталиева заверяла в законности выдачи лицензии Елисееву
Суд Исаева. Процесс отложен на завтра
Суд Исаева. Адвокату снова не дали слово
Популярные новости
Стоимость биометрической ID-карты в&nbsp;Кыргызстане снизили Стоимость биометрической ID-карты в Кыргызстане снизили
Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых Горнолыжные базы Кыргызстана. Во сколько обойдется зимний отдых
Самолет из&nbsp;Оша совершил аварийную посадку в&nbsp;Бишкеке Самолет из Оша совершил аварийную посадку в Бишкеке
Суйунчу за&nbsp;рождение ребенка теперь можно получить в&nbsp;Кыргызстане Суйунчу за рождение ребенка теперь можно получить в Кыргызстане
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня