Генпрокуратура Кыргызстана запустила антикоррупционную школу

Генпрокуратура запустила программу «Антикоррупционная школа» для уполномоченных по предупреждению коррупции с участием международных и национальных экспертов.

По данным надзорного органа, обучение проходит на базе юридической академии Генпрокуратуры с апреля по июнь в три модуля. Программа направлена на развитие практических навыков выявления коррупционных рисков, внедрение превентивных механизмов и формирование культуры добропорядочности среди госслужащих.

Инициатива реализуется совместно с Центральноазиатским институтом исследований коррупции и программой развития ООН в КР для повышения эффективности антикоррупционных мер.

Начальник главного управления по противодействию коррупции Мирлан Майтпасов подчеркнул, что системная работа уполномоченных является ключом к предупреждению коррупции в государственных органах.
