Суд Исаева. Подсудимый: Я бы такого следователя и в Баткен не назначил

«Я бы такого следователя не назначил бы и в Баткен», — заявил в прениях на судебном процессе экс-мэр города Токмака, депутат Жогорку Кенеша Канатбек Исаев, комментируя противоречия и пробелы обвинительного заключения следователя Генеральной прокуратуры.

«Заключение само себе противоречит. В одном месте пишется, что семья Ахмедовых не получила материальной компенсации за свой магазин «Яшар». В другой — пишет, что семье Ахмедовых мэрией незаконно выплачено 270 тысяч сомов. И это пишет следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры!» — заявил Канатбек Исаев.

Речь о магазине, на месте которого построили торговый центр. Для этого магазин перенесли.

«Нас обвинили в рейдерском захвате магазина. А мы перенесли его на 50 метров с согласия владельцев. Построили им равноценное помещение. Во время строительства мы платили им по 10 тысяч сомов ежемесячно за вынужденную аренду. А рейдерский захват — это когда владельцы лишаются имущества. Территорию магазина оценивают в 5 миллионов сомов. Нагло поставили цены 2016 года, когда речь о сделке 2009 года. И это все оценивается как ущерб государству», — заявил подсудимый.

По его словам, общежитие перевели из списка социальных объектов в разряд нежилых помещений в 2008 году. Государственный центр судебных экспертиз оценил его стоимость в 17 миллионов сомов.

«На работе этого центра можно остановиться отдельно. Они сейчас определяют по нынешним ценам стоимости объектов, проданных в 2009 году, — сказал он.

Канатбек Исаев рассказал, что когда библиотеку, в продаже которой он обвиняется, вывели из объектов социальной инфраструктуры, он не работал в мэрии. Став мэром, не мог уже содержать это здание, потому что придралась бы Счетная палата.

Напомним, Канатбек Исаев обвиняется в незаконной передаче земельного участка из муниципальной собственности в частную, незаконной продаже зданий городской библиотеки и общежития частному лицу по заниженной стоимости и незаконной передаче исполнения подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета частной компании.

Вместе с Канатбеком Исаевым на скамье подсудимых владелец подрядной компании Бактыбек Асыгалиев, экс-вице-мэр Болот Имамадиев, бывший начальник управления муниципальной собственности мэрии Мирлан Эсенбеков, акционер частной компании Любовь Чудинова, сотрудник мэрии Сейталиев и директор ЗАО «Торговый центр Токмок» Каныбек Аблабеков.