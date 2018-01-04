Энергетики просят закрыть глаза на имеющиеся долги, чтобы получить новые кредиты

Энергетики Кыргызстана просят закрыть глаза на имеющиеся долги, чтобы получить новые кредиты. Сегодня Жогорку Кенеш рассмотрел проект постановления «О реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в 2017-2018 годах ОАО «Электрические станции» и «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Глава Национального энрегохолдинга Айбек Калиев отметил, что реструктуризация необходима для получения новых кредитов. «Когда у компании есть долг, она не может взять еще деньги в долг. Возвращать полученные деньги мы сможем только через тариф. Это единственный способ», — сказал он.

По его словам, доходная часть компаний не увеличивается, так как не меняются тарифы. Если Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса разработает новую тарифную политику на 2018 год, компании смогут зарабатывать.