Неделя-24. Что вы могли пропустить

Предновогодняя неделя отметилась сразу двумя визитами президента Кыргызстана. Первый Сооронбай Жээнбеков совершил в Астану, где провел переговоры c Нурсултаном Назарбаевым и подписал договор о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы.

Дальше глава государства отправился на неформальный саммит президентов стран СНГ, который прошел в Москве.

Фото ИА «24.kg». Бишкек после снегопада

В середине недели Бишкек и весь Кыргызстан накрыло снежной бурей. Такой новогодний подарок от природы порадовал многих, но не энергетиков и коммунальщиков, которым пришлось в поте лица ликвидировать аварии и очищать города от заносов.

Не самой же счастливой последняя неделя года оказалась для бывшего министра обороны Кыргызстана. Таалайбека Омуралиева суд признал виновным по делу о незаконном распределении квартир для военнослужащих, оштрафовал на 5 миллионов сомов и лишил его звания генерал-майора.

О чем важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном, хоть и последнем в 2017 году, обзоре «Неделя-24».

Один день в шубе Деда Мороза

Фото ИА «24.kg». Дети фотографируются с редакционным Дедом Морозом на площади Ала-Тоо

Наверное, среди читателей найдется немало тех, кто под Новый год хоть раз побывал в роли Снегурки или Деда Мороза. Поводами могут стать утренники в детском саду, школьные представления, студенческие дискотеки или выступление перед собственными или соседскими детьми. Оказалось, что наш коллега Данияр — один из тех, кто никогда не исполнял эту замечательную актерскую роль. Восполнить пробел решили спонтанно. Что в итоге вышло из этой авантюры — в нашей традиционной рубрике «Мои 24».

События, которые потрясли Кыргызстан

На протяжении года информационные ленты пестрили громкими новостями. Сообщения собирали тысячи просмотров и тиражировались зарубежными изданиями. К сожалению, большинство из них оказались не самыми приятными для страны. Подробнее о том, что потрясло Кыргызстан в 2017 году, в топе самых популярных новостей.

Кадровые рекордсмены

Год в Кыргызстане был богат на кадровые перестановки в высших эшелонах власти: сменились президент и премьер-министр, в стране появилось новое правительство. Но даже в этом потоке ротаций можно увидеть что-то необычное. Мы внимательно изучили кадровые перестановки 2017 года и нашли «Пять чиновников, чьи карьеры нас удивили».

Удивительный Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»

Фото К.Колокольчикова. Трасса Бишкек — Нарын — Торугарт, 3 августа 2015 года

Вот и готова очередная галерея фотографий от наших читателей, которые вместе с нами решили запечатлеть красоту Кыргызстана. Выбор становится все сложнее. Но, поверьте, это того стоит: столько красивых мест в нашей стране! О том, что же нам прислали любители красоты, в подборке «Мгновения жизни. Фотография-перевертыш и важная чайка».

Тревожные границы Кыргызстана

Кыргызстан граничит с тремя странами Центральной Азии и Китаем. Государственная граница часто становилась источником конфликтов, но в последнее время ситуация начала меняться. Так что же произошло в 2017-м на рубежах Кыргызстана? Об этом в обзоре ИА «24.kg».

Совсем недетские истории детей

Подводя итоги года, всегда хочется вспоминать только хорошее. Но это не дает права молчать о наболевшем. И 2017 год запомнился, к сожалению, большим числом преступлений против детей. Статистика ужасает. За 11 месяцев этого года в отношении детей совершено 971 преступление. И это только официальные данные. ИА «24.kg» собрало самые резонансные случаи о тех, кто не в силах постоять за себя сам, — «Нелюбимые и убитые. 16 жестоких преступлений 2017 года в отношении детей».

Экономические итоги года

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный рудник золоторудного месторождения

За год в Кыргызстане произошло много громких событий. Но было одно, которое можно назвать главным одновременно в экономике и политике. Разбирательства между правительством и канадской компанией «Центерра» завершились подписанием нового соглашения. Проект «Кумтор» продолжит работу, а страна — развитие экономики и пополнение бюджета.вспомнило историю скандалов и распрей вокруг главного золотого проекта страны за последние шесть лет —

По итогам 2017 года рост ВВП Кыргызстана может составить 3,5-3,8 процента. Но особо хвастать нечем. Экономика по-прежнему зависима от добычи золота, а инвесторы после череды скандалов идти в Кыргызстан не торопятся. Что же удалось получить в этом году республике? Об этом в материале «Экономика-2017. Скромный рост ВВП и проблемы с инвесторами».

Уходящий год был в финансовом отношении относительно стабильным. Серьезных скачков курса доллара не было. Зато рос объем переводов от трудовых мигрантов, а вместе с ним и цены. Сложности на кыргызско-казахской границе в октябре-ноябре научили бизнес лучше соблюдать нормы ЕАЭС и вспомнить о торговых партнерах в Узбекистане и Китае. Подробнее в материале «Финансы-2017. Переводы от мигрантов, госдолг и торговые сложности».

Истории города вновь грозит опасность?

Фото из Интернета. Огороженный забором павильон минеральных вод «Ак-Суу» за кинотеатром «Ала-Тоо»

Бишкекчане забили тревогу: павильон минеральных вод «Ак-Суу» за кинотеатром «Ала-Тоо» — памятник архитектуры, созданный в 1949 году, — огораживают. Уж не затем ли, чтобы снести? Городские чиновники кинулись оправдываться — мол, огородили только для реставрации. Но им не поверили даже депутаты Бишкекского горкенеша. Что же на самом деле происходит в центре столицы? Итоги расследования ИА «24.kg» в материале «На месте памятника в центре Бишкека построят многоэтажку?»

Что делать, если авиарейс задержали

На новогодние праздники многие отправляются в заграничные поездки. Большинство кыргызстанцев, находящихся на заработках в России, хотят прилететь домой. Но зачастую путешествие может серьезно осложниться из-за задержки рейса. Что же делать в таком случае? Куда бежать? И что должны вам компенсировать авиакомпании? Об этом в материале ИА «24.kg».

Спорт Кыргызстана: и слава, и обиды, и провалы

Фото Данияра Дулдаева. На международных соревнованиях. Вьетнам, ноябрь 2017 года

Для ведущего теннисиста Кыргызстана Данияра Дулдаева 2017 год знаковый: после череды побед на международных турнирах он в мировом одиночном и парном рейтинге с 2000-го места поднялся на 600-е. О том, благодаря кому и чему он набрал хорошую форму, к чему стремится и с какими трудностями сталкивается, спортсмен рассказал в интервью ИА «24.kg».

Уходящий год был для кыргызского спорта, наверное, самым насыщенным за четверть века. Страна приняла несколько крупных турниров; наши атлеты выиграли не одну сотню медалей. Некоторые победы заставили всерьез говорить о возрождении спорта в КР. Впрочем, старые проблемы никуда не делись. ИА «24.kg» вспомнило главные спортивные события 2017-го.

Прогулка по местному Голливуду

Фото ИА «24.kg». Студия «Кыргызфильм»

На встречу с главным редактором «Кыргызфильма» Баяном Сарыгуловым я шла по узкой, разбитой улице Динары Асановой, которая упирается в ворота киностудии. На входе вежливо здоровается охранник и поздравляет с наступающим Новым годом. Культура здесь словно витает в воздухе. Скамейки не исписаны, стены чистые, по коридорам ходят опрятные люди в классической одежде, деликатно пропуская друг друга. Подробнее в фоторепортаже ИА «24.kg».

Зимние каникулы. Что посмотреть с детьми

Новогодние праздники — отличное время для походов в кино с семьей. Мы собрали все премьеры мультфильмов и художественных фильмов, которые состоятся в конце декабря и первые дни 2018 года. Сходите на них с детьми и подростками, наверняка получите удовольствие не только от кино, но и от общения со своими отпрысками.

Если же вам не хочется на выходных выбираться из дома, но есть желание в семейном кругу лакомиться фруктами и сладостями за просмотром любимых фильмов и передач? Мы обратились к известным людям Кыргызстана, чтобы они рассказали о своих предпочтениях в выборе новогодних мультфильмов. В итоге у нас получился опрос «Праздник с детьми. Ваш любимый новогодний мультфильм». Почитайте, наверняка и для себя что-то подберете!

Американка, любящая гулять по «Дордою»

Фото из личного архива. Аманда (справа) с подругой

Аманда Трабульси искренне влюблена в Кыргызстан и с легкостью изъясняется на языке Манаса. Но вести дискуссии на сложные темы предпочитает все же на родном английском. Аманда долго жила и в Бишкеке, и в Оше. Преподавала в различных университетах. О своих впечатлениях от нашей страны и любви к ней она рассказала в интервью ИА «24.kg».

Историческое чтение от профессора Курманова

Экс-спикер четвертого созыва парламента, профессор Зайнидин Курманов полюбил читать с детства, когда пошел в первый класс. Тяготеет к историческому жанру. «Много читал отец, склонность к постоянному чтению у него появилась в Ленинграде, где он учился в Юридическом институте. И потом это вошло в привычку», — рассказал профессор и представил нашим читателям свой «Топ-5 книг».