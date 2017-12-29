Онлайн-трансляция резко сократила число успешно сдавших экзамены на знание ПДД

Онлайн-трансляция резко сократила число успешно сдавших экзамены на знание правил дорожного движения. Об этом сообщила Государственная регистрационная служба.

В регистрационно-экзаменационных отделах Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава установлены камеры видеонаблюдения.

С 1 января по 26 декабря 2017 года в автошколах Кыргызстана прошли обучение 346 тысяч 861 кыргызстанец, а также 3 тысячи 191 иностранец и беженец.

С момента запуска онлайн-трансляции процент успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения снизился на 24,7 процента. Если в 2016 году успешно сдали экзамен 58,52 процента курсантов, то 2017-м — только 33,8 процента.